Gossip anche per l’anno nuovo per Mario Balotelli e la ex Uomini e Donne Nicole Mazzocato. A rivelare gli scheletri nell’armadio Gossipetv.

La voce serpeggiata nel corso dell’ultima settimana vorrebbe che Mario e Nicole si siano incontrati in gran segreto per festeggiare Capodanno insieme, cosa che confermerebbe un loro ipotetico flirt. Tuttavia, è presto arrivata la risposta dalla diretta interessata a questo presunto scoop. Intervistata da Very Inutil People Nicole Mazzocato ha dichiarato di non aver visto Mario Balotelli negli ultimi giorni, tanto meno per San Silvestro. Nicole aggiunge anche di aver festeggiato l’ultimo giorno dell’anno in compagnia di alcuni suoi amici, in completa tranquillità.

Secondo i ben informati però, Nicole sarebbe stata un po’ alticcia quella sera e da questo sarebbe conseguentemente nato il flirt con Mario. Teoria che la 30enne smentisce di nuovo, sempre a Very Inutil People, ma che viene messa in dubbio da un nuovo account social del quale ora vorremmo parlarvi.

Una versione nettamente controcorrente infatti è quella condivisa da InvestigatoreSocial, primo ad aver sostenuto che tra il calciatore e la ex corteggiatrice di Uomini e Donne ci fosse già stato qualcosa anche in passato. Insomma, al momento rimarrà il dubbio: tra Mario Balotelli e Nicole Mazzocato c’è davvero stato qualcosa oppure no? Quel che sappiamo per certo, invece, è che sempre di recente Mario sia stato paparazzato con Alessia Messina, altra ex di Uomini e Donne. La loro storia però è durata pochissimo.