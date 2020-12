Dayane Mello torna a parlare di Mario Balotelli. La concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha vissuto la propria esperienza nel reality di Canale 5 insieme al fratello del calciatore, Enoch Barwuah. La convivenza con il ragazzo e le numerose ospitate del bomber ha portato Dayane Mello a parlare spesso di Mario Balotelli nella casa di Cinecittà. Nelle scorse ore, ad esempio, la modella sudamericana ha rivelato di averlo incontrato poco prima dell’ingresso nel Grande Fratello Vip 5:

Ho avuto una storia con Mario per tre mesi, poi sono andata a Manchester. Poi ci siamo visti quando è finita la storia con il padre di mia figlia, e ancora cinque mesi fa. Ogni anno in qualche periodo della mia vita ci siamo visti, in questi dieci anni ci siamo sempre visti. Ci siamo visti in amicizia, amore, a volte solo per guardarci e fare due chiacchiere. È un ragazzo molto speciale, mi vuole bene.

L’ultimo incontro privato fra Dayane Mello e Mario Balotelli risalirebbe quindi a metà estate, verso luglio. I due hanno poi avuto modo di incontrarsi sotto le luci del programma condotto da Alfonso Signorini. Durante una delle ospitate, il calciatore ha destato le polemiche sui social per via di alcune frasi giudicate sessiste, proprio rivolte a Dayane Mello. A proposito di questi interventi, la modella ha aggiunto, descrivendo un inedito Balotelli:

Tante cose in italiano non le capisco, ero talmente concentrata a vederlo che non mi ricordo. Nella vita ho avuto talmente tante disillusioni che oggi devo proteggermi. Ho bisogno di un uomo che mi faccia sentire importante, speciale, che mi gasi. Ha fatto tante cose belle per me. Mi ha fatto trovare 100 rose nella macchina e ha chiuso tutto un ristorante per noi, abbiamo cenato in un tavolo in mezzo al ristorante. Era il nostro terzo o quarto incontro, lui è molto romantico.