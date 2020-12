Armanda Frassinetti: chi è la mamma di Tommaso Zorzi  

Armanda Frassinetti è la mamma di Tommaso Zorzi, concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Dopo aver conosciuto la tata Cecilia, intervistata recentemente durante una puntata del GF Vip Party, conosciamo meglio anche la mamma dell’influencer milanese.

Per quanto riguarda la sua professione, Armanda Frassinetti lavora come dietista presso la ASL di Milano, dopo essersi laureata all’Università Gabriele D’Annunzio di Pescara ed essersi specializzata, successivamente, sempre a Milano.

Si è separata dall’ex marito Lorenzo Zorzi ed è anche mamma di Gaia, ovviamente sorella di Tommaso.

Armanda Frassinetti al GF Vip

Armanda Frassinetti sarà ospite della puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 7 dicembre 2020, in prima serata su Canale 5.

Già in un’occasione, Tommaso Zorzi aveva avuto la possibilità di mettersi a contatto con lei. Nel corso della telefonata, Armanda Frassinetti aveva tranquillizzato il figlio, in crisi dopo aver parlato del rapporto conflittuale con il padre, invitandolo a riacquistare la serenità, a godersi maggiormente l’esperienza del Grande Fratello Vip e a non essere troppo impulsivo.

In un’intervista concessa al settimanale Chi, la famosa intervista per la quale Patrizia De Blanck si arrabbiò per essere stata definita una “nobile decaduta”, Tommaso Zorzi ha parlato così di sua madre:

Sono felice di non avere come madre una che sogna di andare ospite da Federica Panicucci o da Barbara D’Urso. Insomma, non è la mamma di Luigi Favoloso per intenderci e per fortuna.

Nella casa, invece, Tommaso Zorzi ha esternato il proprio amore per la madre con queste parole:

Ho un amore per mia madre che va al di là, è un esempio, tante volte l’ho delusa e so quanto ha sofferto per me.

Armanda Frassinetti, inoltre, su Instagram, ha pubblicato un post che ha avuto molto successo tra i sostenitori del figlio Tommaso. Il contenuto del post era il seguente: