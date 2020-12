Sonia Lorenzini è una dei concorrenti della seconda tranche del Grande Fratello Vip 5. Oltre al subentrato Cristiano Malgioglio, con lei sono previsti anche gli ingressi di Andrea Zenga, Samantha De Grenet, Ginevra Lamborghini, Filippo Nardi, Carlotta Dell’Isola, Mario Ermito.

Sonia Lorenzini è principalmente nota per essere stata una tronista di Uomini e Donne, il noto dating show con la conduzione di Maria De Filippi nel daytime pomeridiano di Canale 5. Nata ad Asola, in provincia di Mantova, il 27 febbraio del 1989 sotto il segno dei Pesci, si trasferisce dopo la maturità con il fidanzato a Brescia, per tornare poi dai genitori una volta conclusa la storia.

La giovane deve affrontare anche un tumore benigno alla tiroide. Questa esperienza la segna molto ma riesce a riprendersi. Lavora come receptionist in albergo, barista, impiegata, intermediaria assicurativa. Nel 2016 l’approdo a Uomini e Donne come corteggiatrice di Claudio D’Angelo, ma lei lascia in quanto non apprezza i comportamenti del tronista.

Così la bella Sonia torna sul luogo del delitto con Manuel Vallicella e Luca Onestini, quest’ultimo diventato poi protagonista del Grande Fratello Vip 2. Il suo ex Emanuele Mauti partecipa alla trasmissione per riconquistarla, lo sceglie, si trasferisce con lui a Verona e qui conosce Giulia De Lellis.

Dopo la convivenza con Emanuele, si fidanza con Federico Piccinato. Ma si lascia anche con lui. I giornalisti la paparazzano con il cantante Eros Ramazzotti, reduce dalla storia con Marica Pellegrinelli.

Con lei pare non abbia un bel rapporto Tommaso Zorzi. Il rampollo l’aveva criticata per alcuni suoi atteggiamenti “da Milano Fashion Week” e aveva accusato di non averlo salutato.

La diretta interessata gli rispose per le rime. La ragazza si dimostrò piuttosto irritata per il trattamento del concorrente del reality show, soprattutto “da parte di uno che parla di cyberbullismo sui social“.

Sicuramente il suo ingresso cambierà non poco le dinamiche del programma nonostante il suo nome poco noto. Riuscirà a non far perdere la pazienza a Tommaso Zorzi?

