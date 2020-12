Andrea Zenga è una delle new entry del Grande Fratello Vip 5. Nel reality show con la conduzione di Alfonso Signorini sono previsti gli ingressi a dicembre di Cristiano Malgioglio, Ginevra Lamborghini, Mario Ermito, Carlotta Dell’Isola, Samantha De Grenet e Filippo Nardi.

Nato il 16 settembre del 1993 a Milano, Andrea Zenga è il figlio dell’ex portiere dell’Inter, il grande Walter Zenga e di Roberta Termali, conduttrice di programmi sportivi. Il ragazzo non è comunque nuovo al mondo dei reality show, in quanto nel 2018 ha partecipato a Temptation Island con la fidanzata Alesandra Sgolastra, alla quale è legato dal 2015.

Andrea e Alesandra escono indenni dal docu-reality con tentatrici e tentatori, salvo poi lasciarsi nel 2020. Lo stesso portierino condivide sui social la fine della storia, non spiegando tuttavia i motivi della separazione. Al momento sarebbe single.

Il ragazzo ha seguito sin da subito le orme del padre giocando come portiere nella Sambenedettese e nel Trento, per poi infortunarsi seriamente nell’Osimana. Tuttavia Zenga jr non si è perso d’animo e ha iniziato l’attività come modello sfoggiando per brand importanti. Il giovane Andrea non manca di sfoggiare i suoi pettorali e gli addominali su Instagram.

Nell’agosto 2020 Andrea Zenga ha rivelato di aver contratto al rientro da una vacanza in Sardegna il Covid-19. Il ragazzo si era recato sull’isola con alcuni amici. Ne era stata rilevata la positività anche se asintomatico, guarendo comunque qualche giorno dopo.

Zenga jr. ha più volte dichiarato di non avere un rapporto vero e proprio con il padre Walter. I due si sarebbero allontanati anni fa per cause familiari mai chiarite del tutto. Il ragazzo sostiene di non aver mai avuto bisogno di cercare una figura paterna in quanto assente nella sua infanzia. Andrea ha ammesso di essere cresciuto bene con la sola madre e il fratello.

Foto: account Instagram Andrea Zenga