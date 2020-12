Filippo Nardi: oggi, Instagram, compagna, figli, età

Filippo Nardi è una delle new entry del Grande Fratello Vip 5. Nato a Londra il 30 maggio del 1969, è diventato famoso nel 2001 per aver partecipato alla seconda edizione del reality show nella sua versione nip.

Il conte Nardi ha tuttavia dovuto subire un’espulsione a causa di un fatto molto noto agli appassionati di reality. Il ragazzo 19 anni fa aveva cominciato a sentire l’astinenza dalle sigarette. Celeberrima la sua espressione “Dove sono le sigarette?”, pronunciata rigorosamente con accento britannico. La produzione del programma lo accontentò con un pacchetto dopo che Nardi minacciò di danneggiare tutto con una mazza da golf, per poi ritirarsi.

Da quel momento in poi per Filippo si sono letteralmente spalancate le porte dello spettacolo, cosa che non è sempre avvenuta per altri gieffini. Nardi ha iniziato ad andare ospite da Piero Chiambretti a Chiambretti c’è su Rai2 facendo arrabbiare l’allora Aran Endemol che pretendeva un’esclusiva e soprattutto ha cominciato a fare tantissime serate come dj in discoteca.

A cavallo tra il 2002 e il 2004 ha fatto parte del cast de Le Iene, tra il 2005 e il 2008 affianca Camila Raznovich a Loveline, il programma sul sesso di Mtv. Sempre sulla rete musicale conduce Switch trip. Nel 2008 è giurato a Il ballo delle debuttanti, sfortunato talent con la conduzione di Rita Dalla Chiesa.

Nel 2018 torna nel mondo dei reality, come concorrente per l’Isola dei Famosi 13. Nello stesso anno fa i tutorial per Detto Fatto su Rai2. Nel 2019 era previsto come inviato del reality in Honduras, ma al suo posto arriva Alvin.

Nel 2020 è concorrente del Grande Fratello Vip 5 insieme a Ginevra Lamborghini, Cristiano Malgioglio, Samantha De Grenet, Carlotta Dell’Isola, Andrea Zenga, entrambi previsti per la seconda tranche del programma.

Filippo Nardi è single e a causa della sua grande amicizia con Barbara d’Urso molti pensano che tra i due vi sia stato un flirt.