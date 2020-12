Ormai è guerra aperta fra Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci, tra le protagoniste del Grande Fratello Vip 5. Le due signore della casa del reality di Canale 5 sono giunte ai ferri corti, dopo aver stretto una bella amicizia nelle prime settimane di convivenza. Che cosa è successo fra loro due? I giudizi sulla modella sudamericana sulla showgirl, sulla sua carriera e sulle sue passate relazioni, non sono andate giù ad Elisabetta Gregoraci. Ora ogni occasione diventa l’ideale per far scattare la polemica e la lite. Nelle scorse ore, ad esempio Dayane si è scontrata con Elisabetta per la temperatura della stanza durante la notte.

“Così non si può più, soffro di allergie e mi si secca la gola, ho bisogno dell’aria condizionata”, ha detto Dayane ad Elisabetta, che non ha compreso il motivo per cui la domanda sia stata posta a lei. “Perché mi è stato detto che sei tu che hai freddo e vai a dirlo in Confessionale”, rilancia Dayane. La discussione è poi continuata con le solite argomentazioni. “Come al solito sei la perfetta, la giusta, la donna migliore del mondo, non sai nemmeno fare una chiacchiera e subito attacchi”, ha detto la modella, mentre Elisabetta ha respinto tutte le accuse.

In giardino, la showgirl calabrese ha iniziato a parlar male della modella insieme ad alcuni coinquilini, soprattutto con Stefania Orlando. L’accusa è chiara e rinforzata dagli aspetti del carattere di Dayane che Elisabetta non riesce più a sopportare. Uno fra questi? L’invidia:

Mi ha accusata di essere stata io a chiedere al Grande Fratello di spegnere l’aria condizionata, quando sono due mesi che non faccio queste richieste. È una grande maleducata e incoerente, sparla di tutti. Sono due mesi che sparla male di tutti in ogni angolo della Casa, è gelosa di tutto. L’altro giorno mi ha anche accusata di ricevere più sorprese di tutti, come se fossi io l’autrice del Grande Fratello. Mi ha proprio stufata. Lei non sta bene.

Riusciremo a rivederle mai unite come i primi giorni di reality?