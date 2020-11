La notizia del prolungamento del “Grande Fratello Vip” ha sconvolto tutti i concorrenti. Si aspettavano di dover tornare alla loro normalità a partire da fine dicembre, invece tutto è rimandato a metà febbraio. Molti di loro sono alle prese con fervide riflessioni per decidere il loro futuro nel reality di Canale 5: la produzione, infatti, ha dato la possibilità a chi vorrà di “ritirarsi” e decidere di non continuare la loro avventura.

Se molti di loro sono convinti dal rimanere (come Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Petrelli, Rosalinda, Andrea Zelletta, Stefania Orlando), tanti altri sono presi dall’incertezza (come Francesco Oppini). Soprattutto chi ha dei figli fuori dalla Casa di Cinecittà sta pensando di mollare tutto. Dayane Mello, per esempio, sembra abbastanza convinta dall’idea di voler rinunciare alla sua permanenza per tornare dalla figlia Luce:

“Ve lo dico, io non continuo. Non voglio più stare lontana dalla mia bambina. Non andrò avanti. Non voglio parlare di ‘mollare’ un’avventura’, piuttosto di rinunciare. Secondo me sono cose diverse…”, aveva detto a ridotto dell’annuncio di Alfonso Signorini.

Con il passare dei giorni, Dayane Mello non ha cambiato idea: lascerà la casa del “Grande Fratello Vip”, ne è certa! Nelle ultime ore ha ribadito la volontà di lasciare il gioco: “Non posso restare. Ho bisogno di rivedere mia figlia. Non riesco a togliermi la voce di mia figlia dalla testa che mi dice “mamma ho saputo che devi rimanere…”, era triste. Ho già perso tante cose di lei, il suo primo giorno di scuola, ha perso due dentini”. Ancora non sappiamo quando i concorrenti potranno decidere di lasciare il gioco (senza penali) e tornare alla vita di tutti i giorni. Lo scopriremo nelle prossime puntate…