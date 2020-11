Una settimana difficile anche per Francesco Oppini, che proprio in queste ultime ore starebbe valutando l’ipotesi di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Dopo la scoperta del prolungamento del programma, Francesco sta ora riflettendo sul da farsi. Sembra, però, aver dimenticato e forse perso per sempre la sua spensieratezza e il suo sorriso.

Ciò che lo preoccupa, come avrete capito, è la distanza dalla sua fidanzata, per lui motivo di grande sofferenza:

“Se rimango ancora qua, significa che in un anno di rapporto siamo stati lontani per sette mesi. Non va bene”.

Una scelta quindi molto complicata per Francesco Oppini, che certamente è uno dei giocatori più forti all’interno del gioco, capace di instaurare importanti dinamiche per lo show. A riflettere insieme a lui alcuni coinquilini, che in giardino lo ascoltavano preoccupati. Francesco però sembra quasi convinto:

“Non posso più sacrificare il mio amore per il lavoro”.

Il ragazzo ha sempre dimostrato una grande sofferenza per la mancanza della fidanzata, che soltanto in occasione del suo compleanno gli è stato concesso vedere in videochiamata. Cosa penserà e cosa deciderà Francesco Oppini nelle prossime ore?

C’è da dire che la notizia che il Grande Fratello Vip durerà fino a febbraio abbia davvero sconvolto tutti. Anche Maria Teresa Ruta e Elisabetta Gregoraci sono entrate in crisi, mentre quest’ultima pare proprio lascerà la casa. Anche Elisabetta infatti a detto di non poter restare fino a febbraio al Grande Fratello Vip per amore del figlio, che non vede ormai da troppo tempo.

Francesco cosa deciderà? Resisterà ancora o alla fine uscirà per amore della sua fidanzata?

Lui pare convintissimo:

“Non posso, verso di lei provo un amore a 360 gradi”.

Non ci resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello per capire quali astuzie metterà in gioco il reality per non farsi scappare tutti i suoi inquilini.