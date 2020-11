Nuova bagarre social tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani di Uomini e Donne, nonché ex fidanzati. Il bel Giorgio stavolta ha voluto far sapere tramite una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo in edicola che Gemma si atteggi da Diva senza esserlo minimamente. A sua volta Gemma lo aveva punzecchiato qualche tempo fa, spiegando che lui sia soltanto in cerca di fama.

Secondo il Cavaliere di Firenze, la sua ex compagna Gemma dovrebbe volare un po’ più bassa, insomma:

“Si atteggia a diva, dovrebbe dimostrarlo con i fatti”.

A Giorgio Manetti, in particolar modo, dà fastidio che spesso Gemma ripeta che lui sia in cerca di pubblicità. Come dichiarato al settimanale Nuovo, infatti, Giorgio ha spiegato:

“Gemma è libera libera di fare come meglio crede. Forse fa parte di quella categoria di donne che non accetta il confronto. Si atteggia a diva, ma dovrebbe dimostrare di esserlo con i fatti. Predica l’amore ma io la trovo molto scontata, ripetitiva”.

Lui infatti lo ripete a più riprese, non è affatto in cerca di nuovo splendore:

“Lei sostiene che io sia in cerca di pubblicità ma non è affatto così. Come ha fatto notare Tina Cipollari non sono certo io che chiamo i giornalisti per parlare della mia ex. Sono un uomo libero in tutto e per tutto e non vedo perché dovrei tacere. Evidentemente è Gemma a non essere libera”.

Sempre secondo Giorgio, quindi, la sua ex Gemma forse non avrebbe ancora superato la loro separazione, avvenuta ormai anni or sono? Anche su questo Giorgio Manetti ha le idee molto chiare: non pensa che Gemma sia ancora infatuata o, peggio, innamorata di lui. Piuttosto, crede che quella sempre in cerca di visibilità sia forse lei:

“Non credo sia innamorata. Ci saranno altri motivi ma non indago. Non parla di me perché si atteggia a donna superiore che non ha bisogno di fare interviste: però in fondo credo che le roda, altrimenti non lancerebbe certe frecciatine. Probabilmente è lei che non ha altro da dire”.

Quando però si chiede a Giorgio Manetti se Gemma riuscirà mai a trovare un altro cavaliere come lui, il fiorentino risponde: