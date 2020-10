Nuovo scontro, seppur a distanza, tra Gemma Galgani e il suo ex corteggiatore Giorgio Mainetti, con il quale la Dama ha anche avuto una lunga storia d’amore. Come forse ricorderete, dando la relazione tra Gemma e Giorgio è arrivata al capolinea, tra i due ha smesso di scorrere buon sangue. Soltanto di qualche ora fa, l’ultimo attacco da parte di Gemma nei confronti di Giorgio, ed è subito polemica.

In una lunga intervista a Uomini e Donne Magazine, infatti, Gemma ha deciso di tornare a parlare della sua vecchia fiamma Giorgio Mainetti. In risposta alle ultime frecciatine lanciate proprio dal Cavaliere, paparazzato a Firenze in compagnia di Tina Cipollari, Gemma ha replicato di non volere accettare consigli da chi si è comportato in modo così vile nei suoi confronti. Gemma, in particolar modo, si è detta assai stanca di leggere di continui commenti di Giorgio sulla sua vita privata. Mainetti si sarebbe anche permesso di commentare gli ultimi ritocchini estetici effettuati da Gemma. A queste ulteriori frecciatine, lei risponde:

“I consigli gli accetto soltanto da chi può permettersi di darli. Tuttavia auguro il meglio a Giorgio e alla sua ritrovata vita in campagna”.

Ma non è tutto. La Dama ha anche aggiunto di ricordare la storia d’amore tra lei e Giorgio come la più bella della sua vita. Nonostante questo, però, non accetta che Mainetti continui a far parlare di lui grazie a lei, finendo addirittura sulle copertine dei giornali:

“Credo che abbia tante cose di cui parlare, senza ricorrere sempre a farsi pubblicità con il nostro trascorso. Basta davvero con le copertine al veleno sulla sottoscritta, non le merito e lui lo sa bene”.

In ultimo, Gemma decide di dedicare un pensiero anche a Paolo, suo ex corteggiatore nei confronti del quale Gemma prova ancora un po’ di amarezza: