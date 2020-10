Passano i giorni e la mancanza degli affetti inizia a farsi sentire nella casa del Grande Fratello Vip 5. A patirne maggiormente negli ultimi giorni la contessa Patrizia De Blanck, che da oltre un mese e mezzo non ha notizie della figlia Giada. La ragazza, nota nell’ambiente dello spettacolo, non si è ancora fatta sentire dalla mamma, che non è mai stata così lontano da lei da quando è nata.

Dopo essersi innervosita con Tommaso Zorzi, tanto da arrivare a chiamarlo – prima dietro le spalle, poi frontalmente – “stronz*“, la concorrente del reality di Canale 5 è crollata in lacrime in Confessionale. Anche i nobili piangono, direbbe qualcuno, ma non vogliono farsi vedere dagli altri. Così, dopo lo sfogo davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck ha deciso di confidarsi con uno dei suoi coinquilini, ovvero Enock.

Patrizia De Blanck non è gelosa degli aerei a favore del gruppo di Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi, ma vorrebbe un messaggio dalla figlia tanto amata. Ecco le parole trasmesse durante il day-time del 30 ottobre 2020:

Oggi è una di quelle giornate nere. È la prima volta che sto molto storta per via di Giada, ne sento la mancanza e non capisco perché non me la facciano sentire. Non voglio che gli altri se ne accorgano.

Nella puntata di venerdì 30 ottobre 2020, Patrizia sarà accontentata? Riuscirà ad avere un contatto con la figlia, che su Instagram sostiene quotidianamente la mamma all’interno del gioco?