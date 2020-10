Uomini e donne, anticipazioni oggi, puntata 30 ottobre 2020

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5. Scopriamo le anticipazioni di Uomini e donne nella puntata di venerdì 30 ottobre 2020.

Uomini e Donne, le anticipazioni del 30 ottobre 2020

Che cosa accadrà nella puntata di oggi, venerdì 30 ottobre 2020, di Uomini e Donne? Stando alle anticipazioni di Uomini e donne lanciate in rete, la protagonista della nuova puntata sarà Roberta Di Padua, l’amata dama del parterre femminile del Trono Over. Roberta sta frequentando da diverse settimane l’aitante Michele, che nelle scorse puntate ha deciso di mettere un punto alla conoscenza con Carlotta. Nonostante ciò, l’uomo ha scelto di tenere in studio una nuova corteggiatrice, Giulia, e di uscire anche con Serena.

Le decisioni di Michele fanno innervosire, e non poco, Roberta, che di fronte alle nuove rivali, deciderà di lasciare lo studio. C’è chi crede che l’abbandono possa essere definitivo, ma maggiori dettagli si conosceranno con la messa in onda.

Oltre che alle avventure di Roberta, spazio anche alla giovane Sophie, in difficoltà nel suo percorso da tronista. Durante l’appuntamento che chiude la settimana televisiva, si suppone che Sophie possa scontrarsi con uno dei suoi corteggiatori, Nino, che non ha portato in esterna. Come andrà a finire?

La puntata di oggi di Uomini e Donne va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play e sarà disponibile, una volta terminata la messa in onda, su Witty Tv. Altri video riguardanti Uomini e Donne sono disponibili sempre sul sito Witty Tv.

