Grande Fratello Vip 5, i dubbi di Stefania Orlando sul televoto (video)

Stanotte, Stefania Orlando del ‘Grande Fratello Vip 5’, confrontandosi, nella stanza blu, con Guenda Goria, ha esternato i propri dubbi sul televoto settimanale, prolungato di qualche giorno. La showgirl, infatti, stasera, rischia di uscire dalla casa del reality di Canale 5 se dovesse perdere il confronto con la Goria, Maria Teresa Ruta, Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini:

Stefania: "Bisogna capire se erano già d'accordo se far durare una settimana il televoto o l'hanno prolungato. L'hanno prolungato perché non erano soddisfatte dei risultati?" 🐍🐍🐍 STEFANIA ASFALTA LA TRASMISSIONE IN 10 SECONDI #GFVIP pic.twitter.com/SZysNwDNER — Davide (@monachindavide) October 30, 2020

“In realtà l’eliminazione doveva essere lunedì, invece… Perché, secondo me, bisogna capire se erano già d’accordo se far durare una settimana il televoto o l’hanno prolungato. L’hanno prolungato perché non erano soddisfatte dei risultati?”.

In realtà, già lo scorso venerdì, durante la dodicesima puntata del reality di Canale 5, Alfonso Signorini aveva annunciato questa novità in attesa delle new entry, Giulia Salemi e Stefano Bettarini. Il loro ingresso (assieme a quello di Selvaggia Roma) è stato rimandato di qualche giorno per un sospetto caso di positività al Covid-19.

L’ex moglie di Andrea Orlando, lunedì, è stata la protagonista di una finta eliminazione che, inizialmente, ha gettato nello sconforto l’amico Tommaso Zorzi: “Per me è come un figlio”.

Stefania Orlando, Grande Fratello Vip 5, chi è

Conduttrice televisiva, cantautrice e attrice italiana. Dopo aver debuttato nel 1993 come valletta, Stefania approda alla conduzione, ma durante la sua carriera si è cimentata anche con la recitazione, sia al cinema, sia in teatro. Amante della musica, una delle sue più grandi passioni, Stefania ha inciso un disco ed è stata protagonista di diverse serate e spettacoli live. È stata sposata per due anni con Andrea Roncato. Dal 2008 è legata al musicista Simone Gianlorenzi con cui si è sposata il 1luglio 2019. Considera GF VIP l’unico reality show con un valore antropologico.