Ieri notte, prima di andare a dormire, Guenda Goria, a tavola con Maria Teresa Ruta, Elisabetta Gregoraci e Stefania Orlando, si è estraniata, per qualche secondo, dal contesto della casa del ‘Grande Fratello Vip’. La musicista, infatti, ha confessato candidamente alle compagne d’avventura di aver avuto delle chiare visioni di una donna legata ad una concorrente di questa edizione.

“Sono su un altro pianeta, visualizzo delle figure accanto a voi. Sono su un piano extra-sensoriale. Vedo una donna mora, vestita di nero, con un velo nero, anziana. La vedo vicino ad Elisabetta. Lasciamo perdere. È un po’ triste, poi te la descrivo bene”

Di fronte alle parole della Goria, l’ex moglie di Flavio Briatore è rimasta visibilmente scossa. Il pensiero è andato subito all’amatissima mamma, scomparsa qualche tempo fa, il cui ricordo, a distanza di tempo, è ancora indelebile. Che si tratti di un vero e proprio fantasma o solamente di una suggestione?

Anche Alessia Macari, vincitrice della prima edizione del ‘Grande Fratello Vip’, due anni fa, ospite di ‘Domenica Live’ ha confessato di aver avvertito la presenza di spiriti all’interno del loft di Cinecittà:

“Non stavo sognando era tutto reale. Siamo a Cinecittà lo sapete quante attrici sono passate qui da questi studi e che sono morte? Io non scherzo su queste cose, so quello che ho visto. Era una donna, uno spirito mi sono spaventata. Questa cose esistono ragazzi è la verità. Giuro non sto dicendo una cavolata su queste cose non si scherza. […] Mi sono svegliata di notte in cantina e ho visto questa signora. Ero sicura che era un’altra concorrente che stava davanti a me, poi ho capito che non era così”.

