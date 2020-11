Un importante ritorno di fiamma quello che ha coinvolto a Uomini e Donne Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, lady del parterre femminile del Trono Over. A Il Vicolo delle News Riccardo Guarnieri avrebbe raccontato di non poche novità che – assicura il magazine – “sapranno far crescere l’hype della trasmissione alle stelle”. Viene da chiedersi come la prenderà dal canto suo Ida Platano, ma per il momento entriamo nel vivo della questione e limitiamoci a capirne di più.

Cosa ha raccontato stavolta Riccardo Guarnieri? Di essere sicuramente molto felice del suo ritorno da single a Uomini e Donne:

“Entrare nello studio di Uomini e Donne mi provocava un po’ di ansia ma stavolta, rispetto al passato, no. Sono molto più tranquillo e sereno: sono trascorsi ormai tre anni e quindi mi sono sciolto”.

Come saprete, al momento Riccardo – dopo essersi diviso definitivamente da Ida Platano a Uomini e Donne – ha deciso di uscire con una sua ex, Roberta. Ecco cosa ha raccontato su di lei:

“Per prima cosa tengo a specificare che il momento brutto che c’era stato tra me e Roberta l’avevo superato subito. Tanto che, quando andò in onda la puntata dello schiaffo, mi ricordo che Roberta venne molto attaccata sui social e io la difesi per cercare di alleggerire un po’ il tutto, anche perché nei momenti di rabbia si fanno anche cose sbagliate, non giustificabili ma comprensibili. Oggi quasi mi viene da ridere a ripensare a ciò che era successo e ci scherzo anche su”.

Insomma, acqua passata per Riccardo che tuttavia specifica:

“lo, ancora oggi, non capisco come Roberta abbia potuto provare sentimenti tanto intensi perché ogni settimana, nei tre mesi in cui ci siamo frequentati, io le ripetevo che non provavo certe cose. All’epoca, come ora, ero talmente sicuro di aver messo le cose in chiaro che neanche credevo a ciò che Roberta provava. Paradossalmente ė stato il famoso schiaffo a svegliarmi (ride, ndr), a farmi capire che effettivamente forse qualcosa ci era sfuggito di mano. E anche per questo che adesso ci stiamo andando entrambi molto più cauti”.

E a proposito di Ida, Riccardo spiega:

“Ora voglio essere accettato per quello che sono. A partire dai miei difetti, che non sono mai stati tollerati. Roberta, per esempio, è una donna che mi ha capito, altrimenti non avremmo questo rapporto. Per il resto, al mio fiancp vorrei come ho sempre voluto una donna forte che affronti insieme a me ogni difficoltà. Non voglio che sia un passo indietro o un passo avanti a me. Con Ida dal mio punto di vista non è mai stato cosi“.

Dichiarazioni forti, insomma, che ora dovranno essere dimostrate dai fatti. La storia a Uomini e Donne tra Ricccardo e Roberta proseguirà?