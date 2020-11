Una lunga intervista quella rilasciata da Valeria Marini a Verissimo, dove ha raccontato di aver subito una truffa insieme alla mamma, Gianna. La showgirl molto provata ha così specificato di aver dovuto affrontare un durissimo periodo dopo che la madre è stata truffata. Mamma Gianna avrebbe perso più di 300 mila euro, vivendo un incubo per più di due anni e mezzo. Alla figlia Valeria Marini, mamma Gianna ha nascosto tutto per molto tempo, probabilmente per vergogna, così l’attrice si è accorta dell’estorsione subita dalla madre soltanto con un anno e mezzo di ritardo.

Chi ha truffato mamma Gianna l’ha spronata ad investire in modo completamente errato i suoi risparmi. Come specificato da Valeria Marini, mamma Gianna avrebbe quindi perso una ingente quantità di denaro a causa di investimenti falsi: chi l’ha truffata le ha fatto credere di investire i suoi soldi, ma al contrario glieli rubava.

Ma non è tutto: a seguito della truffa mamma Gianna ha preferito non vedere le sue figlie per molto tempo. Solo da poco ha ricominciato a parlare con Valeria, mentre con la sorella ancora il rapporto non è tornato normale.

Come se tutto ciò non bastasse, Valeria Marini ha anche dovuto accettare di essere tornata single. Di recente, è finita con il suo ormai ex fidanzato Gianluigi. Come raccontato da lei stessa:

“Sinceramente è stato un momento così difficile in cui avevo bisogno di forza. Una tragedia nella tragedia. Non ne voglio parlare, è una cosa abbastanza grave. Non ha niente a che vedere con quello che è stato detto. A luglio ho evitato di parlarne. Ero concentrata ad aiutare mia mamma in questa situazione, quindi non ci voleva proprio”.

Ancora una volta, Valeria sperava nell’amore vero, quello della vita, ma è stata delusa. Probabilmente il suo Principe Azzurro non è ancora arrivato.