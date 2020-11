Ancora non sappiamo per chi batta il cuore del conduttore e ballerino napoletano Stefano De Martino, ma da quanto apprendiamo dai settimanali Chi e Vero in edicola sembra che l’ex di Belen ora stia frequentando l’ex di Ghali. Si chiama Mariacarla Boscono e con Stefano De Martino è già stata paparazzata per ben due volte. Tra loro una semplice amicizia o qualcosa di più?

A paparazzare Stefano De Martino e Mariacarla Boscono insieme ci ha pensato anzitutto il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. I due sarebbero stati pizzicati di ritorno da un week-end romantico in Trentino. Soltanto pochi giorni fa, invece, Stefano e Mariacarla sono apparsi di nuovo insieme sulle pagine del settimanale Vero.

Cosa ci sarà di vero, per l’appunto, in tutta questa vicenda? A commentare le paparazzate di Stefano De Martino, che continua a professarsi single, anche Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi, intervistato dal settimanale Vanity Fair, ha infatti spiegato che l’ex di Belen Rodriguez chiamerebbe i fotografi per uscire sulle copertine.

Dal canto suo, il conduttore di Made In Sud non ha ancora voluto ribattere e replicare alle parole di Fabrizio Corona. Non ha nemmeno confermato o smentito la sua frequentazione con l’ex fidanzata di Ghali. Anche per questo ancora non si sa dove stia la verità, anche se in molti pensano che tra il ballerino e la top model sia già amore.

Per chi ancora non dovesse saperlo, Mariacarla Boscono (classe 1980) è una modella, ex fidanzata del rapper Ghali. Ha vissuto la sua infanzia divisa a metà, tra gli Stati Uniti e il Kenya. Ha iniziato a sfilare a 16 anni e non ha ancora smesso. La sua carriera è in ascesa. Con Stefano De Martino sarà vero amore? I due continueranno a frequentarsi o in realtà non si sono mai frequentati davvero?