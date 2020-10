Non sentiamo parlare di Ida Platano da un po’ in effetti, lady di Uomini e Donne che proprio all’interno del programma era riuscita a conoscere il suo grande amore Riccardo, con il quale aveva anche tentato a più riprese una convivenza tuttavia sempre finita male. Che fine ha fatto Ida e come vanno a tutti gli effetti le cose tra lei e Riccardo oggi? Il tutto è presto detto: a seguito della loro partecipazione a Uomini e Donne, Ida e Riccardo hanno trascorso diversi mesi insieme, lockdown compreso. Da un po’ di tempo a questa parte, però, la loro relazione ha raggiunto un capolinea, un punto di non ritorno, un abisso vero. E ora Ida si confida: “Con Riccardo ho raggiunto il fondo”.

Al magazine ufficiale di Uomini e Donne, infatti, la ragazza ha spiegato: “Mi sono resa conto che con Riccardo le cose stavano peggiorando sempre di più. Con lui ho toccato il fondo e ora sono in cura da una psicologa”.

Tra i due pare non ci sia più alcun contatto:

“Tra me e Riccardo non c’è più alcun tipo di rapporto. Il nostro ultimo scambio di messaggi risale a giugno. Mi aspettavo una maggior cura anche da parte sua nei confronti della nostra storia”.

Nel frattempo i tanti fan di Ida Platano e del programma sognano di rivederla presto nello studio di Uomini e Donne, ma su questo lei frena:

“Non ora ma mai dire mai. Continuo a seguire Uomini e Donne perché nel parterre c’è la mia amica Gemma Galgani, ma a parte la storia di Jessica e Davide le altre non mi hanno colpito”.

In ultimo, Ida Platano smentisce anche di aver in corso nuove frequentazioni al momento: