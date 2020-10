Tommaso Zorzi del ‘Grande Fratello Vip 5’ è entrato in fissa per Simone, il misterioso fan che, stamattina, gli ha fatto recapitare un messaggio dal cielo. Oggi pomeriggio, parlando con Guenda Goria, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, l’influencer ha svelato le proprie sensazioni, lusingato da questo gesto di affetto da parte del fan numero 1:

Zorzi: “Sarò la nuova Pamela Prati, mi innamoro di una persona che non esiste. Simone è il mio Mark Caltagirone. Ringrazio tutto il pubblico. Mi sono sentita sposata, l’abbiamo fatto virtuale. Capisci come sono messo. Io, a questo punto, mi appello alle massime autorità… Barbara che tutto puoi, scopri chi è Simone e giuro che te ne sarò eternamente grato. E’ l’unica che tutto può. Santa Barbara da Cologno Monzese. Lascio tutto nelle mani di Ilaria Delle Palle. Oggi ho capito come si sentiva Pamela di essere innamorata di un uomo che non sai che esiste. Empatizzo molto con Pamela. […] A questo punto può anche non esistere. L’importanza è che esiste nella mia testa”.

Penso che sia giusto a questo punto. Sì sono io quel Simone, ma la mia intenzione era solo fare un gesto d'amore e che faccia stare bene tommy con la mia frase. Grazie a tutti per i post di complimenti.

Se volete, ho un gruppo telegram fan per Tommy ☺️#GFVIP t/[email protected] — Simone (@Simone82109385) October 23, 2020

Il gieffino vuole conoscere l’età, il segno zodiacale e le caratteristiche che hanno affascinato il suo spasimante:

Zorzi: “Io mollo questo gioco e vado da Simone”

Nel corso della chiacchierata con le tre amiche, sono state le più svariate ipotesi: da Simone Gianlorenzi (il marito della Orlando) a Simone Il Fonico dei programmi di Maria De Filippi passando per Simone Susinna, ex naufrago dell’Isola dei Famosi ed ex fidanzato di Mariana Rodriguez.

“menomale che sono innamorato in questo momento” prima che entra Francesco in stanza, TOMMASO LA TOCCA PIANO #gfvip pic.twitter.com/OSELFIkl7X — ✨ || tommy zorzi 🤍 (@jensacqkles) October 23, 2020