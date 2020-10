Francesco Oppini ha un papà assente? A sentenziarlo la tigre della tv, Alba Parietti, che nelle ore scorse pare non avrebbe reagito benissimo alla stoccata del suo ex marito. Ma esattamente di che cosa stiamo parlando? Partiamo dal principio, ossia dal duro e aspro confronto avvenuto nelle nelle scorse settimane, un mese fa più o meno, a Domenica Live.

Proprio in quell’occasione infatti Franco Oppini, ex di Alba Parietti, avrebbe espresso non poche remune nei confronti dell’ex moglie, che a suo dire avrebbe rubato la scena al figlio sin dalla primissima puntata di Grande Fratello Vip. Come ci si poteva immaginare, Alba Parietti non ha preso di buon gusto le dichiarazioni rilasciate dal padre di suo figlio, tanto da sfogarsi amaramente su Instagram definendolo un padre assente da sempre.

Ed è così che arriviamo al gossip di oggi, ossia alla stoccata finale lanciata da Ada Alberti, astrologa e moglie di Franco, contro Alba Parietti. L’attuale compagna di Oppini infatti lo difende:

“Mio marito non è assolutamente un padre assente visto che è stato a Milano, dove abita Francesco, fino a quando aveva 20 anni. Ha messo da parte la sua carriera per lui e lo ha seguito in tutto, studi compresi”.

Insomma, una figura paterna presente e premurosa quella di Oppini che, secondo la moglie, avrebbe sempre dimostrato vicinanza e amore al figlio seguendolo in tutto. Ma lo sfogo di Ada Alberti contro le più recenti dichiarazioni di Alba Parietti non è terminato qui. La donna ha infatti aggiunto:

“Ricordo anche che, nel periodo in cui è mancata la fidanzata del figlio, Luana, Franco gli è stato molto vicino. Certe notti ha dormito addirittura nel suo stesso letto”.

In una lunga intervista al settimanale Nuovo, Ada Alberti ha poi dichiarato:

“La distanza (geografica, ndr) tra Franco e Francesco? Per loro è come se non esistesse dato che si sentono svariate volte al giorno”.

E quando la giornalista del settimanale chiede ad Ada di esprimere un parere personale sul perché Alba abbia riferito che Franco Oppini sia sempre stato un padre assente, lei risponde: