Giuseppe, chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne

by @ivanburatti

Uomini e Donne, nella puntata di venerdì 23 ottobre 2020 si è presentato in studio un nuovo cavaliere del Trono Over. L’uomo si chiama Giuseppe, accolto in puntata dalle parole dall’opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari, rimasta stupita dalla capigliatura dell’uomo. “Ci vuole coraggio a presentarsi un studio con una parrucca”, ha sottolineato l’opinionista, ironizzando sulle onde scalate grigie. Scopriamo qualche dettaglio su Giuseppe, il nuovo cavaliere di Uomini e Donne.

Giuseppe ha 51 anni e viene da Taranto. Vedovo, ha due figli di 13 e 18 anni di nome Federica ed Enrico, che vivono con lui. Giuseppe è un libero professionista, mestiere che gli permette di gestire la famiglia e il lavoro. Il nuovo cavaliere ha destato l’attenzione della dama Cristina, che ha concluso la sua storia con Daniel. Giuseppe, tuttavia, ha nominato altre signore che hanno solleticato la sua curiosità.

La prima dama di cui ha fatto il nome è Valentina, che in questo periodo è però impegnata nella conoscenza con Germano. Anche Claudia e Federica hanno attirato l’interesse dell’uomo. La prima è “impegnata mentalmente con un uomo”, mentre con la seconda si apre una questione sull’età: la differenza di circa 15 anni tra di loro ha frenato l’interesse. “Con un uomo di 50 anni non ci rapporterei oggi”, ha commentato la ragazza. Il filmato di presentazione di Giuseppe è disponibile sul portale Witty.tv.