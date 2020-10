Uomini e donne, anticipazioni oggi, puntata 23 ottobre 2020

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5. Scopriamo le anticipazioni di Uomini e donne nella puntata di venerdì 23 ottobre 2020.

Uomini e Donne, le anticipazioni del 23 ottobre 2020

Che cosa accadrà nella puntata di oggi, venerdì 23 ottobre 2020, di Uomini e Donne? Stando alle anticipazioni di Uomini e donne lanciate in rete, pare che in studio arriverà un nuovo cavaliere, che avrebbe deciso di partecipare al programma perché interessato a Gemma Galgani. Il suo nome è Giovanni e dovrà vedersela con l’altro corteggiatore di Gemma, il signor Biagio, con cui la dama torinese sta vivendo una piacevole conoscenza.

Biagio, tuttavia, è ancora combattuto tra Gemma e le dame Sabina e Maria. Non pare che da parte sua ci sia l’intenzione di concedere l’esclusiva ad una delle tre, ancora curioso di conoscerle meglio per avere la mente più lucida ed affrontare serenamente la scelta definitiva. A chi spetterà la conquista del cuore di Biagio? Le altre dame continueranno ad accettare questa conoscenza multipla o cercheranno di emergere?

La puntata di oggi di Uomini e Donne va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play e sarà disponibile, una volta terminata la messa in onda, su Witty Tv. Altri video riguardanti Uomini e Donne sono disponibili sempre sul sito Witty Tv.

