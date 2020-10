Stasera, giovedi’ 22 ottobre 2020, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip’ si è consumata la resa dei conti tra Matilde Brandi, ultima eliminata dal gioco, e gli ormai ex compagni d’avventura. I concorrenti della ‘stanza blu’ sono i principali bersagli della showgirl (Qui, il video):

“Caro Tommy, il ruolo della prima donna ti viene molto bene, sei un ragazzo davvero carismatico e simpatico, però, fatti dare un consiglio da chi primadonna lo è stato davvero… ma volte bisogna stare un passo indietro ed uscire di scena in punta di piedi ed è proprio lì che ricevi l’applauso della gente, mentre tu Maria Teresa, sono uscita e si sono spenti i riflettori su di te, bisogna inserire un colpo di scena in questo copione che ti sei scritta prima di entrare nella casa. Mia cara Guenda, ti professi tanto diversa dagli altri ragazzi ma fai qualcosa, altrimenti, tesoro mio, resterai sempre e solo la figlia di Maria Teresa. Stefania… volevo ricordarti che nella vita raccogli quello che semini, tu hai preferito il gioco ad un’amicizia, ne è valsa la pena?”.

Ne scaturisce una pesante lite con Elisabetta Gregoraci a cui ha dato anche della ‘paraculo’.

Zorzi: “Siamo fatti diversi. Secondo me sono l’unico coerente. Io sono sono paraculo per niente. Se lo fossi non litigherei con te. Io sono qui perché non ho mai fatto il passo indietro. Non mi spiega sicuramente lei come si fanno. Io i passi indietro li faccio quando lo dico io non perché me lo dice Matilde Brandi”.

Tommaso Zorzi contro Elisabetta Gregoraci: “se fossi paraculo non litigherei con te!”#GFVIP pic.twitter.com/937MAG9t71 — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 22, 2020