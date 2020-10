Stefano Coletti: chi è il presunto fidanzato di Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci avrebbe una nuova fiamma. Si tratterebbe di Stefano Coletti, 31 anni, pilota automobilistico monegasco residente a Montecarlo che ha corso per Bmw e Renault ed è passato alle monoposto dopo un’esperienza con il karting.

Nonostante la differenza di età Stefano sarebbe riuscito a conquistare la conduttrice di Made in Sud con il suo fascino. Ci sarebbe quindi lui dietro l’invio di striscioni fatto con aeroplanini sopra la casa del Grande Fratello Vip 5, tant’è vero che il ragazzo si fa chiamare Rio. Proprio come uno dei protagonisti de La casa di carta, popolare telefilm di Netflix.

Elisabetta Gregoraci e la lite con Pierpaolo Pretelli

In realtà la diretta interessata non ha mai parlato nel corso del programma della relazione con il pilota monegasco. La Gregoraci, anzi, è oggetto del corteggiamento da parte dell’ex velino Pierpaolo Pretelli. Proprio Pierpaolo le va dietro da settimane, ma nelle ultime ore ha dovuto incassare un due di picche dalla donna, scoppiando in un sonoro pianto.

Pierpaolo sarebbe infatti un amico speciale per la ex moglie di Flavio Briatore. Il rifiuto sarebbe dovuto al fatto che probabilmente la presentatrice avrebbe qualcuno fuori dalla casa. Nell’ultima puntata, hanno destato molti sospetti i suoi gesti di battersi la mano sul petto. Incalzata da Antonella Elia, la Gregoraci ha risposto che si trattava di un gesto rivolto a cinque sue amiche e un ragazzo.

Il ragazzo sarebbe anche lui un amico, ma la spiegazione non ha convinto la ex valletta di Corrado e nemmeno il pubblico a casa. Antonio Zequila in puntata aveva invece spiegato che Elisabetta non avrebbe mai ceduto alle lusinghe di Pierpaolo a causa di Briatore e del figlio Nathan Falco.

Nelle prossime settimane sapremo comunque se davvero questo rifiuto così perentorio fosse dovuto davvero alla presenza ancora ingombrante dell’ex marito o di qualcun altro più recente.

Foto: account Instagram Stefano Coletti