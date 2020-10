Grande Fratello Vip: dopo la diretta dell’undicesima puntata del reality di Canale 5, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si sono ritrovati in giardino dando vita ad un confronto assai acceso. I due amici speciali, in pochi minuti, hanno l’occasione di commentare quello che è accaduto qualche ora prima: la verità sui messaggi in codice verso un misterioso spasimante di nome Stefano, l’importanza degli aerei che, in questi giorni, hanno sorvolato la casa di Cinecittà, la natura del rapporto instaurato nel primo mese di forzata convivenza.

Ecco il dialogo tra l’ex moglie di Flavio Briatore e l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’:

Gregoraci: “Mi viene voglia di abbracciarti perché, qui, per me, sei un punto di riferimento. Se vuoi di più da me non riesco a dartelo… se vuoi questo… ma non me l’hai mai nemmeno chiesto… Tu hai detto che non sei innamorato di me… Ma vuoi farti una storia con me?!”

Pretelli: “Non ti ho chiesto questo. Ma solo un po’ di chiarezza su alcune cose…”

Gregoraci: “Tu me l’hai chiesto adesso perché hai parlato con Tommaso Zorzi. Non mi vieni a dire le cose, ne parli sempre prima con altre persone”

Pretelli: “Ma sei sempre vaga”

Gregoraci: “Tu non parli con me… ed io adesso sono la stronza”

Pretelli: “Non ti sto dicendo che sei stronza… ma quella volta che ti ho chiesto dell’aereo sei stata vaga”

Gregoraci: “Io non racconto i caxxi miei, ci sono delle cose che devo tenermi per me. Non perché manco di rispetto a te ma perché siamo in un contesto particolare… Se mi chiedi qualcosa io ti rispondo…”

Pretelli: “Adesso ti sta incazzando se ti chiedo dell’aereo… ti incazzi, invece, se non te lo chiedo…”

Gregoraci: “Mi dici che stai con una da tre mesi…”

Pretelli: “Ma sto scherzando”

Gregoraci: “Ma me l’hai detto ieri sera…”

Il concorrente si allontana piuttosto infastidito dall’atteggiamento della Gregoraci.

Chiuso, in sauna, con Enock Barwuah e Francesco Oppini, Pierpaolo si lascia andare ad un pianto liberatorio.

