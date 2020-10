Grande Fratello Vip: dopo la lite di stanotte, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli hanno cercato di trovare un punto di incontro per recuperare un equilibrio dopo le ultime rivelazioni durante l’undicesima puntata di ieri sera.

Il dialogo tra i due concorrenti è molto fitto ed intimista:

Pierpaolo: “A prescindere da quello che tu abbia fuori, io e te non siamo fidanzati, io non ho il diritto nemmeno di incaxxarmi. Ti scriverei una frase su uno striscione: ‘Sei la cosa più bella del GF’… Sono sincero”

Gregoraci: “E allora perché, stasera, mi hai tratta così?”

Pretelli: “Io non volevo trattarti male. Ho solo sbottato su alcune cose che non capivo”.

Elisabetta: “Ti racconterò tutto quello che ti devo raccontare…”

I due amici speciali decidono di abbracciarsi per stemperare la tensione delle ultime ore. L’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ le sussurra all’orecchio: ‘Sei importante’.

L’ex moglie di Flavio Briatore scoppia a piangere cercando conforto tra le braccia di Pierpaolo, a cui, spetta il compito di consolarla:

Pierpaolo: “Io ti guardo negli occhi… io sono la persona che sei. Per quello che ci rimango male. Tutto è capitato al momento sbagliato. Se non c’era la clip per me era tutto come prima. Riesci a dare tranquillità alle persone. Hai la magia negli occhi. E’ la verità. E’ quello che ho in visto in questi tempi. E, poi, sei forte”.

La Gregoraci è una delle nominate della settimana (assieme a Dayane Mello e Maria Teresa Ruta). I risvolti della sua ‘amicizia speciale’ con Pierpaolo metteranno la parola fine al suo percorso all’interno della casa di Cinecittà?