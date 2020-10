Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5, la conduttrice Maria De Filippi ha ufficializzato una nuova regola per i tronisti che vale da questa edizione.

Tutto è partito dalla reazione di Beatrice, corteggiatrice di Davide, che, al termine della scorsa registrazione, è stata intervistata, in lacrime, dalla redazione, dopo non essere stata scelta per l’uscita in esterna:

Mi sento un po’ così… Forse sarò un po’ bambina, non lo so. Lo so che è presto ma forse dovrei fare dei passi indietro perché mi sono fatta prendere troppo. Mi dispiace passare per quella debole che piange, io sono fatta così. Non riesco a reggere il confronto con altre ragazze, forse. Non ho mai avuto tutta questa autostima e non farò finta di averla. Se lui mi vuole, io sono fatta così. Io gli dico che è giusto che conosca altre persone, il mio cervello lo capisce ma tutto il resto no.

Davide, in studio, per la cronaca, ha gradito la reazione di Beatrice, interpretandola in modo positivo:

Non devi sentirti inferiore a nessuna. Sono contento per questa reazione. Ridevo perché quando ti guardo, mi viene da ridere… Non ti ho portato in esterna proprio perché volevo una tua reazione.

Davide è uscita in esterna con altre ragazze e, per lui, è stata una settimana positiva. Nonostante ciò, Davide si è comunque preoccupato della possibile reazione di Beatrice, conoscendo il suo carattere:

Tu devi essere te stessa, poi il tempo ci darà le risposte.

Maria De Filippi, successivamente, ha spostato il discorso su Camilla, corteggiatrice di Gianluca, leggendo un messaggio scritto da lei. In breve, Camilla, dopo non essere stata scelta per l’esterna, ha deciso di non presentarsi in studio, ha accusato Gianluca di stare “allungando il brodo”, invitandolo a presentarsi a casa sua se davvero tiene a lei.

Maria De Filippi ha vietato categoricamente ai tronisti di correre dietro alle corteggiatrici in questo modo, come si è visto spesso in passato:

Sono modi diversi di reagire: Beatrice piange, Camilla decide di restare a casa nonostante le chiamate della redazione, dicendo ‘Se Gianluca viene da me, io torno’. Gianluca, con tutto il rispetto per te e per questo programma, io vorrei vietare a voi tronisti di andare a prendere le corteggiatrici. Sono teatrini che vedo da tre anni. È un modo per chiedere e ottenere un’esterna. Io penso che reazioni come quella di Beatrice sono reazioni vere. Se Camilla è interessata a te, tornerà. Se non è interessata a te, è inutile andare a prenderla. Non voglio il teatrino di andare a rincorrere qualcuno…

Questa novità è stata accolta con un applauso.

Clicca qui per vedere il video sul sito ufficiale di Uomini e Donne (Witty).