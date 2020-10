Come annunciato, ieri sera, da Alfonso Signorini nel corso dell’undicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, il settimanale ‘Di Più Tv’ ha raccolto la testimonianza di Alice Fabbrica che, 5 anni fa, ha confessato di aver avuto una breve storia con Andrea Zelletta, nonostante lui fosse sentimentalmente impegnato:

“Altro che un comodino. Andrea Zelletta è un uomo che sa quello che vuole. Dopo avermi conosciuta si era invaghito di me e a cercato di convincermi a vederci e frequentarci. Sono sempre stata zitta, ma vedendolo in televisione al GF mi ha lasciato di stucco che si sia dipinto come un bravo ragazzo, con quella faccina pulita e gli occhioni dolci. La nostra è una storia lunga, ci siamo conosciuti 5 anni fa via social come succede oggi”.

L’influencer, protagonista di programmi cult come ‘Ciao Darwin’ e ‘Saranno Isolani’, dopo qualche tempo, però, ha deciso di mettere fine alla loro frequentazione:

“Ci siamo scambiati dei messaggi e poi visti per un aperitivo. C’era una bella intesa tra di noi, sembrava un cucciolo e ci siamo rivisti. La nostra storia si è fermata perché lui ha avuto una reazione durissima come quella con Franceska Pepe. Gli confidai che nel giorno del nostro appuntamento, qualche ora prima avevo incontrato un altro ragazzo. La sua gelosia e le urla non mi sono piaciute, non stavamo insieme e poi lui era ancora fidanzato”.

La ragazza, ad oggi, però, ha confermato che, prima di entrare nella casa di Cinecittà, l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ abbia insistito per incontrarla:

“Fedelissimo con Natalia? Io so solo che non mi ha dimenticata. Così stanca del suo atteggiamento l’estate scorsa l’ho bloccato sui social. Se avrebbe tradito la sua attuale ragazza? Io credo proprio di sì, le donne capiscono uno dove vuole andare a parare. Nei messaggi chiedeva in continuazione di vedermi. Sono io che ho detto di no, perché non frequento i ragazzi già fidanzati”.

Fonte | Via Biccy.it