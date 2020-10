Una storia molto chiacchierata quella ormai ufficialmente giunta al capolinea tra Andrea Damante e l’influencer Giulia De Lellis. I due, che soltanto poche settimane fa hanno espressamente dichiarato di averci riprovato ma di non essere riusciti a far tornare tra loro la serenità e la passione di un tempo, si sono ufficialmente lasciati. Una relazione che ha fatto sognare tanti, ma che purtroppo non è terminata come sperato – nonostante ora il rapporto che lega Giulia ad Andrea sia frutto di rispetto reciproco e di molta felicità, come spiegato dagli stessi interessati.

Ed è proprio così che in un lungo round di domande alle quali si è sottoposta Giulia su Instagram, sia uscita anche una curiosità che mai ci saremmo aspettati. Sì, perché la bella Giulia sembra proprio abbia già il cuore impegnato nei confronti di un’altra persona, quasi certamente uno stretto amico del suo ex fidanzato.

Ad incalzare la ragazza online un fan, che le chiede: “Tu e Dama vi siete lasciati perché tu stai già con un suo amico?”

La risposta di Giulia non si è fatta attendere. La giovane ha spiegato che la sua attuale situazione sentimentale non sia assolutamente frutto di mancanze di rispetto nei confronti del suo ex fidanzato Andrea Damante, per il quale al contrario lei nutre molta stima. Una conferma, dunque, al fatto che Giulia ora stia frequentando un caro amico del suo ex, anche se la stessa influencer pare abbia proprio voluto sottolineare che la frequentazione che starebbe intrattenendo ora non sia nata da un tradimento.

Non è tutto qui. Giulia De Lellis ha anche aggiunto:

“Faccio le cose con la testa, il cuore e la pancia, è vero. Ma con intelligenza e rispetto”

sempre sottolineando, quindi, che sì lei ora starebbe già frequentando un caro amico del Dama, ma che il nuovo rapporto sarebbe nato dopo che il rapporto tra lei e il Dj veronese era ormai finito.

Come procederanno le cose? Dobbiamo davvero credere che Andrea Damante non sia minimamente geloso del fatto che la sua Giulia stia frequentando un suo amico? Non ci resta che attendere per capire di fatto dove stia la verità.