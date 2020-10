Ieri, sera, nel corso dell’undicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, è andato in onda lo scontro finale tra Andrea Zelletta e Franceska Pepe. L’ex inquilina del reality di Alfonso Signorini, qualche settimana fa, aveva definito ‘comodino’, l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’.

Lo scambio di battute tra i due ex compagni di viaggio del ‘Grande Fratello Vip’, è stato assai pacato:

Pepe: “Allora ascolta, io vorrei chiarire queste cose che sono state dette. A me hanno ferito molto le tue parole, le trovo eccessive per una parola come “comodino”, che non è insulto. Se dici di voler difendere le donne perché ti sei scagliato contro me?”.

Zelletta: “Le mie parole non sono state dettate da quella parola, ma da tante cose. Ogni tanto mi faccio trascinare e proteggo le donne. Ho sentito tante cose fuori luogo. La parole “comodino” è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Tu hai detto che Dayane non è una vera madre. Da parte di una donna non possono uscire certe parole. Tu non sei mai stata madre. Le tue parole hanno potuto ferire la figlia di Dayane”.

Franceska e Andrea hanno finalmente modo di chiarire… ma nonostante l'apparente tranquillità il divario sembra davvero incolmabile. #GFVIP pic.twitter.com/mBqVFDiTMP — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 19, 2020

Appena terminata la diretta, l’ex gieffina ha registrato una serie di Instagram Stories per esprimere il proprio pensiero sul deejay pugliese:

“Stasera mi avete detto che sono stata moscia, io non sono stata moscia, ero tranquilla… Non posso entrare nella Casa ed attaccarli dall’esterno perché non sono più con loro e comunque io non porto rancore. Lui ha detto delle cose bruttissime su di me e non l’ho perdonato visto che non mi ha chiesto scusa. Quando poi gli ho chiesto di chiedermi scusa è entrata un’altra persona in ballo. Secondo me la cosa non è stata affrontata in maniera per potersi confrontare l’una con l’altro”.

Foto | Ufficio Stampa