Fedez, ieri pomeriggio, ha registrato una serie di Instagram Stories, dopo aver ricevuto la telefonata del Premier, Giuseppe Conte. Il cantautore, infatti, è stato scelto come testimonial, assieme alla moglie, per sensibilizzare i propri followers sull’uso della mascherina per arginare la diffusione del Coronavirus:

“Ci ha telefonato Conte, ci ha chiesto aiuto. Vi chiedo una trentina di secondi di attenzione per un messaggio molto importante. Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata, siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio, che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie. Ci è stato chiesto un aiuto per esortare la popolazione, in particolare quella più giovane, ad utilizzare la mascherina. Mi sto sforzando per trovare un modo per essere più convincente possibile. Ci troviamo in una situazione molto, molto, molto delicata, l’Italia non si può permettere un nuovo lockdown. In qualche modo il destino e il futuro dell’Italia sono nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi. Con un semplice gesto potremmo evitare lo scenario tra i più brutti che abbiamo vissuto nei mesi scorsi. Mi raccomando, ragazzi, usate la mascherina”.

Chiara Ferragni sensibilizza i fan all’uso della mascherina

Oggi, anche Chiara Ferragni ha sposato questa iniziativa affidando, ai social, il proprio video messaggio:

“Siamo in una situazione delicata e un semplice gesto come quello di mettere la mascherina può far sì che non si verifichi lo scenario peggiore. Per me essere un personaggio pubblico con molto seguito vuol dire anche questo: cercare di fare qualcosa di buono per le persone e per il mio Paese. Spero che tutti voi che mi seguite possiate capire quanto questo momento sia delicato e che la differenza può essere fatta da tutti noi insieme, con piccoli gesti. Le mascherine fanno la differenza”.