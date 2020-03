Coronavirus, Chiara Ferragni e Fedez organizzano una raccolta fondi per l'ospedale San Raffaele di Milano (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 9 marzo 2020

I Ferragnez donano 100 mila euro al reparto di terapia intensiva dell'Ospedale San Raffaele di Milano e danno il via ad una raccolta di fondi

Chiara Ferragni e Fedez, campioni di generosità. I Ferragnez, nelle scorse ore, hanno deciso di organizzare una raccolta fondi per la creazione di nuovi posti letto all'interno del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

All'indirizzo https://www.gofundme.com/f/coronavirus-terapia-intensiva si può effettuare la donazione (minima di 5 euro). L'iniziativa è realizzata con la collaborazione del prof. Alberto Zangrillo, primario di terapia intensiva cardiovascolare e generale dell’ospedale San Raffaele di Milano. Si legge:

"In questa fase davvero delicata, dal punto di vista sociale e sanitario, possiamo anche noi fare qualcosa. Medici e scienziati stanno facendo un lavoro importantissimo e vorremmo supportarli concretamente.

Per questo motivo abbiamo pensato di aiutare l’attivazione di una nuova terapia intensiva presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. In questo momento le attrezzature necessarie per triplicare i posti letto di terapia intensiva e subintensiva sono:

- Ventilatori

- Dispositivi di ventilazione non invasiva

- Monitoraggio emodinamico

- Monitor

Anche una piccola donazione può fare la differenza.

Siamo in stretto contatto con i medici dell'ospedale San Raffaele di Milano. I fondi raccolti saranno direttamente devoluti all'ospedale per il rafforzamento della terapia intensiva".

Ecco il messaggio della coppia (che ha già contribuito con una somma di 100 mila euro) affidato ai social attraverso un video:



"Forza italiani, uniti siamo una forza"

Aggiornamento alle 16:08: raccolti oltre 1 milione di euro