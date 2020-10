by @marcellofilograsso

Telemaco Dell’Aquila, 48 anni, imprenditore, sposato e con un figlio di tre anni e mezzo. Sarebbe lui il presunto fidanzato di Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta che ha dichiarato al Grande Fratello Vip 5 di avere una frequentazione con lui in corso.

Proprio Guenda ha fatto il nome dell’uomo nel corso del reality show. Guenda ha detto di averci fatto la quarantena in Africa durante il lockdown ma che comunque ha iniziato il programma da single, per capire meglio come sarebbe andata.

La moglie di Telemaco vs Guenda Goria

Nel frattempo, durante i giorni che hanno preceduto la confessione, si è fatta viva la moglie di Telemaco, invitando la ragazza a non interferire nella relazione. Guenda ha ribattuto prontamente, replicando che Telemaco è separato e non ha un matrimonio che sta andando a gonfie vele.

Alfonso Signorini nel corso di quella stessa puntata aveva poi chiesto a Maria Teresa Ruta se lo conoscesse e lei aveva risposto di sì, spiegando che lo aveva conosciuto a una serata per motivi di lavoro. La conduttrice tuttavia ha affermato di non appoggiare minimamente la relazione, data la differenza di età e preferendo che la figlia si diverta. Telemaco, presunto fidanzato di Guenda, ha invece dichiarato di aver riconosciuto alcune cadute di stile in Guenda.

Maria Teresa Ruta vs Guenda Goria: il confronto

Tuttavia Signorini stesso ha messo la madre di fronte al suo passato. Proprio Guenda aveva dichiarato nel confessionale e agli altri coinquilini che Maria Teresa Ruta dopo la fine del matrimonio con Amedeo Goria si era dedicata molto al nuovo amore Roberto, suo attuale compagno.

La Goria, che su Instagram vanta più di 45mila follower, aveva confidato ai vipponi della casa di aver molto sofferto l’assenza della madre, che la incalzava nella danza e nel piano forte. La Ruta ha poi spiegato che lei era stata sottoposta a una rigida educazione militare in famiglia, che la portava a voler essere la prima in tutto.

Questo momento ha coinvolto emotivamente in maniera molto evidente Antonella Elia, che è scoppiata a piangere parlando della seconda madre che se ne era andata in India. Signorini ha poi ringraziato sentitamente la Elia per il momento di condivisione.

Foto: account Instagram Guenda Goria