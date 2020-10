Stamattina, venerdì 23 ottobre 2020, il primo aereo di coppia, dedicato a Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci ha sorvolato i cieli della casa del ‘Grande Fratello Vip’ a poche ore dalla dodicesima puntata. I fan, con un messaggio di grande impatto, hanno voluto far sentire la propria vicinanza agli ‘amici speciali’:

“Gregorelli, la parte più bella del GF”

I due concorrenti del reality di Canale 5 sono piuttosto emozionati e contenti per il plateale sostegno degli ammiratori.

Nelle scorse ore, la showgirl calabrese ha avuto modo di interiorizzare la lite notturna con Tommaso Zorzi dopo il videomessaggio di Matilde Brandi arrivato, come un fulmine a cielo sereno, nella casa del ‘GF Vip’. L’influencer le ha dato platealmente della ‘paracula’ perché non si è dissociata dalle cattiverie contro Guenda Goria, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando:

Gregoraci: “Ha avuto un attacco spropositato davanti a tutti. Devi accettare una cosa anche se non ti può piacere. Adesso non mi ha dato nemmeno la buonanotte. Io non mi faccio mettere i piedi in testa da lui solo perché è forte e arriverà in finale. Mi manca di rispetto. Non sono mica la sua burattina come Stefania, lei fa il cagnolino”.

L’ex moglie di non ha mai nascosto il suo disappunto per il duo Zorzi-Orlando ed è certa che i due inquilini abbiano anche la stessa “visione” sui compagni da nominare durante: “Fanno le nomination di coppia. Questo è il loro gioco. Si mettono d’accordo dall’inizio quei due”.