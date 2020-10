Aria di tensione, stamattina, venerdì 23 ottobre 2020, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip’. Dopo le confessioni con le amiche della stanza blu (Maria Teresa Ruta, Guenda Goria e Stefania Orlando), Tommaso Zorzi ha iniziato a mettere in discussione il suo rapporto con Francesco Oppini, accusato di essere un paraculo per non aver preso una posizione netta tra i due gruppi:

Zorzi: “Sai chi mi fa girare il c**zo? Francesco Oppini, perché in queste situazioni è un parac**o con la P maiuscola. Inizia a non essermi chiaro, allora sei davvero un parac**o, non puoi non prendere una posizione su sta roba e dirmi che devo capire quello che dice la gente”.

ATTENZIONE, SI STA ACCORGENDO DI OPPINI#gfvip

Stamattina, durante la colazione, il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini ha cercato di chiudere l’argomento cercando un chiarimento con l’influencer (con il sostegno prezioso di Stefania Orlando). Peccato che, dopo qualche minuto, i toni si scaldano:

"Se io avessi voluto utilizzare Matilde per entrare nel gruppone e farmi proteggere? Non l'ho fatto"

"Sì, ma eravate amiche"

"Ma quindi come mi muovevo mi muovevo la stronza sono io?!"

Orlando: “Se io avessi voluto utilizzare Matilde per entrare nel gruppone e farmi proteggere? Non l’ho fatto”

Oppini: “Sì, ma eravate amiche”

Orlando: “Ma quindi come mi muovevo mi muovevo la stronza sono io?!”

Oppini: “Devi rispettare il parere di uno che anche una persona che il giorno dopo non vuole tornare sullo stesso discorso”

Zorzi: “Allora alzati e vai di là”

Oppini: “Sto facendo colazione. Ma sei normale?! Mi devo alzare perché mi fa una domanda lei”.

"Non mi piace il fatto che tu non prenda mai una netta posizione"

Oppini: “Posso avere la libertà di non volere entrare in un discorso? Per me questa roba era finita ieri, punto chiuso”.

Zorzi: “E’ la questione personale che mi si crea con te. Non mi piace il fatto che tu non prenda una netta posizione”.

Le rispettive posizioni tra i due gieffini, al momento, sembrano inconciliabili:

"Mi sono alzato per farmi il caffè ed evitare di discutere, visto che il tavolo pare tuo a volte"

Oppini: “Mi sono alzato per farmi il caffè ed evitare di discutere, visto che il tavolo pare tuo a volte”

Tommaso Zorzi a Francesco Oppini: "a mio avviso tu prendi delle non-posizioni paracule."#GFVIP

E’ la fine di un’amicizia?