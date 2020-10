by @sebastianocascone

Telemaco Dell’Acqua, il misterioso fidanzato di Guenda Goria del Grande Fratello Vip, negli scorsi giorni, ha rotto il silenzio, raccontando aspetti inediti di quella frequentazione non particolarmente gradita da mamma Maria Teresa Ruta. L’uomo, 48 anni, padre di due figli (di 18 e tre anni e mezzo) si sta separando dalla moglie Olga per vivere l’amore con l’attrice alla luce del sole:

“Io tecnicamente sono sposato con Olga, ma da giugno abbiamo una scrittura privata per la separazione. Non viviamo nemmeno più insieme. Ho conosciuto Guenda Goria a un aperitivo il 18 dicembre 2019. L’ho ritrovata a Sharm El-Sheikh il 3 gennaio 2020. Sono venuto poi a trovarla a Milano, e in seguito sono tornato a Sharm. Era marzo”.

La coppia è stata assieme 5 mesi prima dell’ingresso di Guenda nella casa del ‘Grande Fratello Vip’:

“Ha deciso di raggiungermi al Domina Coral Bay di Sharm, dove è rimasta per cinque mesi. È stato qui che abbiamo approfondito la nostra conoscenza. A giugno poi abbiamo solidificato ancora di più il nostro rapporto”.

La musicista ed il compagno hanno cercato di mantenere il massimo riserbo su questa storia, per paura di darla in pasto all’opinione pubblica:

“Prima di entrare nella Casa, Guenda ha parlato con lo psicologo del programma. Essendo una persona corretta, di comune accordo abbiamo deciso di non divulgare la nostra relazione. Tutto sommato non abbiamo ancora deciso di sposarci. Ci stiamo frequentando, però c’è da dire che ho un figlio di tre anni e mezzo, per cui Olga è molto protettiva ed è un po’ fumantina. Guenda lo sa, e ha compreso la situazione”.

L’uomo, però, ad oggi, sembra aver qualche piccolo ripensamento:

“Certo, la guardo, ma mi permetto di dire che ritengo Guenda non pronta ad affrontare un’avventura del genere, perché ho notato alcune sue fragilità e qualche caduta di stile. Ma sono certo che farà tanta strada. È una brava artista. Come si dice in questi casi: meglio incontrarla il più tardi possibile, magari da vincitrice!”