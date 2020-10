Manuel, in arte Diablo Baby, il neo fidanzato di Jessica Mazzoli, nelle scorse ore, ha registrato una serie di Instagram Stories, contro Morgan:

“Buongiorno caro Morgan. E’ arrivato il momento di dire due paroline visto che fino ad ora sono stato in silenzio ma adesso non ce la faccio più, sono proprio stanco. Ora mi sono proprio incaxxato. Cosa è questa storia… pensi di prendere per il culo tutti quanti… Mi sa che è venuto il ventenne di turno a farti le scarpe. Hai rotto i coxxion. Mi sono affezionato tantissimo a Jessica, una persona a cui voglio un sacco di bene. È da quando la conosco che non faccio altro che vedere messaggi sconci e richieste inappropriate. Invece di prenderti la tua responsabilità da padre, quello che saresti. Non fai altro che mandare messaggi di mxxda, richieste inappropriate alla mia donna. A mia moglie, hai capito? Tu sei quello che si è candidato a sindaco di Milano? Ma vai a rubare…”

Il rapper, successivamente, ha scritto alcuni post, sui propri social contro l’ex leader dei Bluvertigo:

“E non ho detto tutto… vi mettereste le mani nei capelli”

“Non ho avuto ancora il piacere di conoscere la piccola ma presto andrò a trovarla perché solo vederla in videochiamata mi ci sono affezionato perché è stupenda ed intelligentissima e mi meraviglio come tu te ne sbatta altamente. E’ da 7 anni che non la vedi e lei ne ha 8”.











Come è finita la contesa? Che l’ex giudice di ‘X Factor’, ha bloccato su Ig il ‘rivale’….