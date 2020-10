Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi, stasera, mercoledì 21 ottobre 2020, in salotto con Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli, si è lasciato andare a qualche commento piuttosto pepato su una delle opinioniste di ‘Uomini e Donne’, Tinì Cansino. L’attrice, da diverse stagioni, affianca Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Pier e zorzi che parlano di tinì di uomini e donne 🤣 #gfvip pic.twitter.com/1yKEzVJ6r1 — lonely (@strjngimirauhl) October 21, 2020

Zorzi: “È veramente una ruba cachet”

Pretelli: “Sta lì immobile, ogni tanto le fanno “oh, ci sei? Tinì, e su!”

Arriverà la replica della diretta interessata?

L’autocandidatura come opinionista di Maria De Filippi

Cinque anni fa, intervistata da ‘Visto’, l’icona sexy degli anni ’80, ha spiegato come è approdata alla corte di Maria De Filippi:

“Sono stata io a propormi a Maria per la partecipazione a Uomini e Donne ed essere accettata, per me, è stato un immenso piacere. Ero una telespettatrice attenta; adesso, da tre anni, faccio parte di una bellissima famiglia. Non sarei tornata in tv, dopo tanti anni, in una collocazione che non avessi sentito adatta a me. Per me ogni puntata è come una seduta di terapia”

Risalgono, invece, al 2017, alcuni virgolettati di Tinì, rilasciati a ‘Spy’, in cui esprime l’orgoglio per essere entrata a far parte di una squadra affiatata:

“Non nascondo che è stato complicato. Non è semplice trovare lavoro al giorno d’oggi. Sono stata io a propormi a Maria De Filippi per Uomini e Donne, non senza timori. Invece mi ha accolto nella sua grande famiglia”.

Ad ‘Uomini e Donne Magazine’, nel 2018, la Cansino ha espresso la propria gioia per aver vissuto un’esperienza lavorativa e umana che l’ha cambiata profondamente:

“Ho come la sensazione di trovarmi in un salotto di psicoanalisi. È una fase di rilassamento totale, ti rendi conto che il tempo non passa e che, anche se l’età prende il sopravvento, si rimane giovani e impacciati con l’amore. Quella ricerca disperata di un sentimento che a volte tarda ad arrivare mi colpisce, come quel volersi aggrappare a qualcuno senza tenere conto che invece l’amore vero è quello contraddistinto dalla libertà. È un’emozione che va coltivata, che non cambia le persone a nostra immagine e somiglianza. Uomini e Donne è proprio questo per me, mi fa vedere tutte le forme dell’amore e fa crollare qualsiasi tipologia di schema, perché al cuor non si comanda”.

