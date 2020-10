Ieri sera, Stefania Orlando si è sfogata, a lungo, con Maria Teresa Ruta. La showgirl, tra le più amate nella casa del ‘Grande Fratello Vip’: si è sentita messa da parte da Tommaso Zorzi che, in questi giorni, sta coltivando l’amicizia speciale con Francesco Oppini. Dopo l’ennesima litigata con Elisabetta Gregoraci, la conduttrice ha pregato il giovane influencer di starle più vicino. I suoi dubbi e le tante incertezze dentro la casa di Cinecittà hanno spinto Stefy a richiedergli maggiori attenzioni.

Vorrei tanto che questo discorso venga fatto vedere in puntata, due donne pure, sincere l’una con l’altra. Tommaso è fortunato ad averle dentro la casa, sono la spalla su cui può contare sempre, soprattutto Stefania.❤️ #gfvip pic.twitter.com/KxohY5T54v — em 💆‍♂️ (@cicabum_) October 21, 2020

“Sto così per Tommy. Secondo te devo parlarci? […] Sono contenta se lui è felice ed ha trovato un amico qui dentro. Tu lo sai per me è come un figlio. Io, anzi, sono felicissima per lui. Per questo non gli ho parlato, perché non voglio limitarlo. A volte basta anche solo un abbraccio. Ho tifato tanto per l’amicizia tra Francesco e Tommaso. […] Ho solo il timore che poi non finisca bene per lui. Comunque non gli dirò nulla, è giusto che faccia le sue esperienze, tanto sono certa che ho comunque un posto nel suo cuore”

Ma io voglio vedervi fino alla fine, a spegnere insieme le luci della casa. #GFvippic.twitter.com/cderP39zEH — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) October 22, 2020

Stamattina, l’ex moglie di Andrea Roncato, visibilmente provata, ha cercato un confronto con l’amico del cuore:

“Ieri sera mi sono sfogata con Maria Teresa. Ti ho visto che eri felicissimo. Ed io sono felice quando tu sei felice. Mi sono sentita abbandonata. Mi volevo sfogare di questa cosa. Tu non mi hai ascoltata. Non mi ha fatto sentire la tua vicinanza. Sono una persona molto forte ma anche molto sensibile. Magari non si vede”.

Un abbraccio, denso di emozioni, stempera la tensione tra i due coinquilini.