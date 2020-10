Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Petrelli a Elisabetta Gregoraci: “Se non avessi posto dei paletti, mi sarei innamorato di te”

Il tormentato rapporto tra Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5 sembra essere finalmente arrivato ad un punto di svolta. Almeno a giudicare dal dialogo intercorso tra i due nelle scorse ore.

L’ex velino di Striscia la notizia, infatti, ha chiarito, una volta in più, che la Gregoraci “è la cosa più bella del mio Gf” e che “ti ho sempre messo davanti a tutto qui e non me ne pento, lo rifarei“. Quindi ha chiarito in maniera ancor più evidente:

Se non ci fossero stati tutti i paletti che giustamente tu mi hai posto, mi sarei innamorato di te, ne sono sicuro.

Parole, quelle del modello, che sembrano rivelare la sua consapevolezza che il suo sentimento, che va oltre una semplice amicizia, non è corrisposto dalla showgirl, legata ad un’altra persona al di fuori del Grande Fratello Vip (ecco chi è il presunto fidanzato):

Se hai delle cose tue, meno male che ho decelerato – per me è stato difficilissimo, non sono così, di solito metto subito la quinta – se no avrei preso una tranvata al muro. Sono andato piano piano piano, per provare ad aspettare i tuoi tempi, poi mi sono schiarito le idee e mi sono fatto un’idea; l’affetto per te è importante per me. Se non posso avere quello che cercavo io, può essere comunque qualcos’altro.

La Gregoraci, che proprio al Grande Fratello Vip ha chiarito le cose con l’ex marito Flavio Briatore, ha commentato: