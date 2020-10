Ieri pomeriggio, nel corso di una conversazione in giardino con Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta del Grande Fratello Vip 5 ha scoperto l’esistenza di Grindr, una delle app di incontri gay più diffuse al mondo.

Ruta: “Non ne sapevo l’esistenza”

Il giovane influencer ha spiegato in maniera dettagliata, parlando delle sue disavventure amorose, come funziona la conosciutissima applicazione in voga soprattutto nelle grandi città del pianeta:

Zorzi: “Il giorno dopo era su Grindr, il giorno dopo… a Milano. Lo vengo a sapere così”

Ruta: “Ah perché qualcuno apre la chat e vede le foto”

Zorzi: “Sì, diciamo che scorri delle foto in ordine di distanza. Uno ad esempio sta a 100 metri da te, tu gli scrivi, lui ti dice di sì, allora lo raggiungi a casa sua e scopata, funziona così”.

La reazione dell’amatissima conduttrice è davvero esilarante.

Negli scorsi giorni, l’ex protagonista di ‘Riccanza’ ha raccontato alle donne della ‘stanza blu’ di essere stato molto sfortunato in amore. Di essersi circondato di ‘casi umani’ (“Mi trovano, non le vado a cercare io. La vita me le mette davanti”), di essere attratto, spesso, di persone sbagliate e di aver voluto scrivere un libro per monetizzare queste sue delusioni sentimentali (“Nella vita passata ero qualcuno di orrendo ed ora sto scontando un karma strano”). Un ex fidanzato, addirittura, gli ha richiesto indietro i regali di coppia come due tazzine da caffè.

Entrato nella casa più spiata d’Italia da single, Tommy sogna di trovare l’anima gemella. E chissà che Alfonso Signorini non si trasformi in Cupido facendo entrare in casa il principe azzurro delle favole?!