Grande Fratello Vip 5, Rosalinda a Massimiliano: “Tra noi ci sarà amicizia fuori dalla Casa?” (VIDEO)

“Ma secondo te, la tua ragazza sarebbe felice di un’amicizia tra noi al di fuori di qui?“. Così Rosalinda si è rivolta a Massimiliano Morra un po’ a sorpresa poche ore fa (clicca qui per il video integrale della scena). Una domanda che fa intendere la volontà di coltivare l’amicizia nata con l’ex fidanzato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5. L’attore ha risposto ipotizzando che da parte di Dalila, la sua attuale compagna, non ci sarebbero problemi, nonostante le tensioni registrate all’inizio di questa edizione del Grande Fratello Vip. All’epoca, in verità, neppure il suo rapporto con Rosalinda era particolarmente pacifico; anzi, non mancavano incomprensioni e rancori (come dimenticare le discusse rivelazioni sulla presunta omosessualità di Morra?).

In particolare, Massimiliano ha spiegato che Dalila non è una donna testarda, ma anzi è abbastanza intelligente per capire le situazioni e per tornare sui propri passi, per quanto di sicuro sia stata confusa dalle prime litigate.

Anche in questa circostanza, Rosalinda non ha nascosto le sue perplessità per le espressioni che contro i lei aveva utilizzato Dalila, anche se ha confermato di aver compreso cosa le abbia scatenate. Massimiliano l’ha comunque rassicurata ribadendo che “Dalila quando si arrabbia parte in quinta ma non serba rancore, anzi”.

Grande Fratello Vip 5: Adua ha cambiato nome in Rosalinda

Ricordiamo che l’attrice è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip come Adua Del Vesco, ma dalla scorsa puntata ha cambiato nome in Rosalinda, il suo nome di battesimo. Un atto simbolico che dovrebbe aver sancito una netta svolta nella vita della giovane donna.