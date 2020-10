Oggi pomeriggio, Tommaso Zorzi, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip’, si è cimentato nell’imitazione di Serena Enardu. L’influencer, in pochi secondi, ha riprodotto la sfuriata dell’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, contro l’ormai ex fidanzato Pago durante una diretta della scorsa edizione del reality show di Canale 5.

Chiamato in confessionale da un autore del programma, Tommy ha risposto facendo il verso all’influencer sarda: “Ma posso stare dove cazzo voglio?!” suscitando l’ilarità dei suoi compagni d’avventura.

Tommaso Zorzi imita Serena Enardu: “ma posso stare dove cazzo voglio?!”#GFVIP pic.twitter.com/Sqvq92ih0G — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 22, 2020

Non è mancata la replica di Serena:

“Mi hanno detto che nella Casa del Gf stanno ancora parlando di me. Queste persone non mi conoscono, non sanno niente di me, della mia vita e si permettono di appellarmi in modi assurdi. Io vorrei dire a queste persone, che

credono di essere molto acculturate e di spessore, di distinguersi nella Casa per le loro qualità invece che parlare di me. Io non mi devo giustificare del nulla, adesso mi sto scocciando perché il Gf mi ha fortemente voluta, ha insistito affinché io andassi. Io all’inizio dissi di no, non volevo andare, poi per tanti altri motivi ho accettato ma che non si dica che io ho sfruttato il momento di Pago e che gli volevo rompere il ca**o e fare il Gf in tutti i modi perché non è proprio così! Ovviamente mi ha fatto piacere fare il Gf, ma è stata un’esperienza che per molti aspetti io non ho vissuto nemmeno come concorrente. Vorrei che le persone che mi chiamavano perché io entrassi lo dicessero, che tirassero fuori le palle!”.

Le ragioni di Serena Enardu

L’ex protagonista del programma di Maria De Filippi, poi, ha mostrato un messaggio, inviato ad un collaboratore della produzione, motivando i propri dubbi sul suo ingresso nella casa:

“Non è una questione né economica né di apparire, ho dato la mia parola a Pacifico che avrei rispettato il suo percorso per ritrovare noi. Se dovessi percepire che Pacifico sta male, io ci sarei. Poi sai che io martedì ho quell’incontro importante che mi sta molto a cuore e che non posso rimandare. Non declinerei mai un’opportunità simile, ma non si tratta più di tv ma della mia vita”.

A distanza di mesi, non ritiene di essere stata la causa della mancata vittoria dell’ex fidanzato:

“Basta poi con questa storia che Pago non ha vinto il Gf a causa mia, Pago non ha vinto il Gf perché i suoi compagni lo hanno votato e da casa hanno votato perché uscisse. Lo hanno scoperto in altre situazioni, e forse non è piaciuto ma Pago è anche quello ma non c’entro nulla io”

