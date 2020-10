Grande Fratello VIP 5, Adua del Vesco: "Stasera dirò tutto. Massimiliano ci resterà malissimo"

Di Marco Salaris lunedì 5 ottobre 2020

Questa sera l'attrice vorrebbe rivelare la sua verità nella puntata in prime time.

Adua è pronta a vuotare il sacco. Gli ultimi giorni per l'attrice sono stati vissuti piuttosto male, subito dopo il prime time di venerdì le sue intenzioni erano quelle di lasciare la casa dopo che sono venute fuori le voci sulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra rivelata dalla Del Vesco ad alcuni dei concorrenti del reality show, Zorzi compreso che lo ha apertamente detto in confessionale.

Confidandosi con Stefania Orlando, Adua si è lasciata andare ad uno sfogo che sta a significare un certo stress accumulato negli ultimi giorni:



Sono anni che le persone che mi stanno accanto mi vedono soffrire per gli altri. Ora stop. Non posso portare il peso dei problemi, delle questioni, delle situazioni degli altri. È un macigno troppo grande. Mi dispiace, però ho fatto tanto per gli altri. Io ho rinunciato agli anni più belli della mia vita per coprire gli altri. Ora basta. Sono arrivata a un punto che non me ne frega un cavolo di quello che può pensare la gente di me. L’importante è che io stia bene con me stessa. E mi serve questo per stare bene con me stessa.

Dunque si arriva al cuore del discorso, legato a Massimiliano che, a differenza di quanto detto dai due, non sarebbero mai stati insieme come affermato da Alberto Tarallo a Non è l'Arena ed Enrico Lucherini a Live non è la d'Urso. Adua è decisa a raccontare la sua verità questa sera nell'appuntamento di prima serata con Grande Fratello VIP su Canale 5: "Lunedì dirò tutto. Lui ci resterà malissimo".

Insomma c'è da aspettarsi una vera bomba pronta a scoppiare all'interno della casa, come la prenderà Massimiliano Morra?