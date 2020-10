Massimiliano Morra e Adua Del Vesco non hanno avuto una storia... per Enrico Lucherini (video)

Di Sebastiano Cascone domenica 4 ottobre 2020

La verità di Enrico Lucherini sulla relazione tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra

Live non è la d'Urso, stasera, 4 ottobre 2020, ha ricostruito i tasselli choc della presunta storia tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco.

All'ingresso nella casa del 'Grande Fratello Vip', l'attore ha dichiarato di essere stato fidanzato con la collega un anno e mezzo e terminata nel 2015. Un anno fa, invece, ospite di 'Vieni da me' di Caterina Balivo, su Rai1, il neo gieffino ha rivelato di avere avuto una relazione con lei durata due anni e mezzo.

Enrico Lucherini, per anni, addetto stampa delle produzioni Ares, ha svelato, per la prima volta, dettagli inediti di questa storia (Qui, il video):

Lucherini: "Nessuna storia. Io credo che Adua Del Vesco non l'abbia mai baciato. E' una notizia choc. La storia privata di Morra non l'ho mai saputa. Lui dormiva in un bungalow, Adua in un altro. Credo che non ci sia mai stato una storia tra loro due. Quando loro non lavoravano si stava lì si parlava dei progetti futuri. Il produttore li teneva vicini per via del contratto esclusivo".

Notizia #CHOC: secondo Enrico Lucherini non c'è MAI stata una storia tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco #noneladurso pic.twitter.com/GCtmpWldVx — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) October 4, 2020

Altre stranezze riportate dalla redazione di 'Live': Adua e Massimiliano hanno confessato di avere avuto una relazione tra il 2013 ed il 2015. Sul profilo Instagram della giovane attrice, però, a quei tempi, figurano le foto in compagnia dell'attuale compagno, Julian, visto, sette giorni fa, all'interno del loft di Cinecittà. Ed, infine, il primo scatto di coppia sui social di Morra con l'attuale fidanzata Dalila risale a pochi giorni prima dall'entrata al GF Vip. Casualità?