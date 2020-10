Alba Parietti, nelle scorse ore, con un lungo post sul proprio account Instagram, ha difeso come una leonessa, il figlio Francesco Oppini, accusato di essersi avvicinato, in amicizia, a Tommaso Zorzi all’interno del ‘Grande Fratello Vip’, per pura strategia.

La showgirl, da mamma, crede, senza dubbi, al fatto che tra i due concorrenti del reality di Canale 5 sia nata una bella e sincera amicizia.

“Chi vede qualcosa di costruito nel l’amicizia tra @tommasozorzi e @francesco_oppini_82 non conosce @francesco_oppini_82 . Io credo che chi parla, non parlo degli odiatori da tastiera, parlo delle striscianti insinuazioni dentro casa, abbia due motivi per dubitare di questa amicizia. La prima è la malignità fine a screditare la lealtà’ di @francesco_oppini_82 e questo è davvero una cattiveria perché è uno che non ha mai voluto usare la popolarità della propria madre, figuriamoci di un’amico, secondo perché chi è abituato a mettere in scena teatrini a qualsiasi prezzo, probabilmente crede che tutti sua fatti come lui o meglio lei. Che persona, @francesco_oppini_82 sia lo sanno gli amici, la fidanzata, che lo amano perché è buono, leale , disponibile e generoso. I suoi amici, da sempre li ha scelti con il cuore non certo per interesse e loro lo adorano perché lo conoscono e lo sostengono”.

Il post di Alba Parietti contro i malpensanti

La popolare conduttrice è convinta che il telecronista sportivo e l’influencer siano molto più ben assortiti di quanto il popolo del web voglia far credere in queste ore:

“Francesco è figlio d’arte e se avesse voluto usare qualcuno avrebbe usato il mio mondo e le mie conoscenze. Ma lui ha sempre scelto di essere se stesso, lavorare vendere auto e fare il commentatore (super competente) senza il una piccola emittente nonostante la sua grande competenza calcistica, perché il calcio per lui é una grandissima passione. Per lui i suoi 2 lavori sono due grandi passioni, non ama la popolarità ma fare ciò che lo fa stare bene, lo appassiona. Francesco è però nonostante la sua bontà d’animo capace di capire chi ha davanti in due minuti. Deformazione professionale perché è un commerciante di auto non di anime”.

E chissà che, nelle prossime puntate, Alfonso Signorini e la produzione del reality di Canale 5 non decida di fare una sorpresa a Francesco con l’inaspettata visita della mamma, pronta a ‘benedire’ il loro rapporto:

“Io amo l’amicizia tra @tommasozorzi e @francesco_oppini_82 perché sono due intelligenze e sensibilità diverse ma molto simili. Così come mi piacciono e piacciono anche a lui molti ragazzi e ragazze della casa, lui non ama le recite a soggetto, perché sa capire leggere dentro e ascoltare, non é opportunista non è ipocrita e soprattutto non ha mai usato nessuno in vita sua. Lui non vuole vincere a tutti i costi , vuole piacere alla sua dignità e non fare male a nessuno. Un saluto al duo “Siam siamesi siam … e molto ci assomigliam… nelle cattiverie che diciammmm”ma lui le ha già individuate”.

Il post, cancellato dopo un’ora, è stato sostituito, forse, con la volontà della Parietti di non voler alimentare altre polemiche con gli haters.

