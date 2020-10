by @sebastianocascone

Pierpaolo Pretelli, durante la dodicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip’, in onda, stasera, 23 ottobre 2020, ha analizzato, in maniera lucida, il rapporto con Elisabetta Gregoraci. L’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ è convinto che la compagna d’avventura abbia il cuore già impegnato:

Pretelli: “In questi giorni, le sono stato vicino perché era in nomination. I miei occhi, nei suoi confronti, sono cambiati. Ho iniziato a realizzare. Non è facile trasformare qualcosa più dell’amicizia in amicizia”.

Tra qualche minuto, la showgirl calabrese potrebbe abbandonare il loft di Cinecittà:

Pretelli: “Per me sarebbe la più grande perdita. E’ la cosa più bella del Grande Fratello. Le emozioni più forti le ho vissute con lei. E’ il fulcro. Ci guardiamo la mattina. Ritorno a salutarla 4 – 5 volte prima di mettermi a dormire. Se non mi avesse posto dei paletti mi sarei innamorato di lei”.

La promessa dei due amici speciali

I due ‘amici speciali’ si sono ritrovati nel cucurio lasciandosi andare ad un grande abbraccio:

Gregoraci: “Ci sono rimasta male. Quando io e te abbiamo avuto questa discussione ero felice. Abbiamo avuto l’occasione di poterci parlare. Io pensavo che volessi restare sempre vicino a me e non perché sono in nomination”.

La gieffina, infine, ha confessato di aver un pensiero fisso fuori dal loft di Cinecittà: un uomo misterioso che non conosce ancora il tipo di sentimento che prova Elisabetta:

Gregoraci: “Io non so se ho qualcuno che mi aspetta. Da quando sono qua dentro mi capita di pensare ad una persona che non è Pierpaolo”.

E non è detto che, una volta ritornati alla vita di tutti i giorni, i due compagni d’avventura possano approfondire la propria conoscenza:

Gregoraci: “Non lo sappiamo. Il 5 dicembre faremo una cena io e lui”.

Tra alti e bassi, tra avvicinamenti e distacchi… Elisabetta vorrebbe tanto restare con Pierpaolo per continuare a vivere insieme questa grande avventura. #GFVIP pic.twitter.com/e2INhMd1xQ — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 23, 2020