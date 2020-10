Una lunga lettera intrisa di sentimenti quella firmata al Grande Fratello Vip da Elisabetta Gregoraci ed indirizzata a Pierpaolo in occasione di quelle che potrebbero essere le sue ultime ore all’interno del casa più paparazzata d’Italia. Sì, perché su richiesta della redazione, anche a queen Elisabetta è stata commissionata la sua ultima lettera, una lettera d’addio che avrebbe potuto decidere di dedicare a chiunque avesse voluto lei. Ovviamente, Elisabetta Gregoraci ha pensato di rivolgerla a Pierpaolo. Ecco cosa gli ha scritto:

“Mai avrei pensato di trovare una persona che mi colpisse così tanto. Penso tanto a noi in queste ore e il distacco non sarà semplice per entrambi”.

Dopo gli ultimi scontri e confronti tra i due sembra tornato il sereno tra Elisabetta e Pierpaolo, anche se sono ancora in molti a dubitare della sincerità dei sentimenti di lei, visto che proprio la ex moglie di Flavio Briatore avrebbe un compagno fuori dalla casa del Grande Fratello Vip al quale (come segnalato da IlMenestrelloh sui Social Network) avrebbe anche inviato diversi messaggi in codice. Come proseguiranno di fatto le cose tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo? E soprattutto, lei lo penserà davvero nel caso in cui dovesse uscire dalla casa del GF la prossima settimana?

La lettera di Elisabetta si è poi conclusa nel modo più romantico tra tutti:

“Mi mancherai tantissimo fuori di qui, ma sappi che farò il tifo per te. Voglio vederti in cima su quella scala in finale e vincitore, perché te lo meriti tanto. Pensami, io lo farò sempre”.

Non ci resta altro che continuare a seguire il daytime del Grande Fratello Vip 5 per comprendere meglio come si evolveranno le cose tra i due.