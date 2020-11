Un terribile scherzo quello riservato a Giacomo Urtis oggi al Grande Fratello Vip, che ha scatenato una reazione molto divertente da parte del chirurgo estetico. La reazione di Urtis allo scherzo è immediatamente diventata virale sul web, anche se il povero Giacomo sembra essersi davvero preso un brutto spavento… Ma cosa è accaduto esattamente?

Il medico, integratosi benissimo all’interno della Casa, la scorsa notte stava per andare a dormire. Usufruendo di un suo attimo di distrazione, tuttavia, alcuni coinquilini gli hanno nascosto un topo finto nel letto. La reazione di Giacomo Urtis è stata davvero esilarante, come previsto dagli altri concorrenti del reality.

Lo spavento del chirurgo estetico è stato forte: Giacomo Urtis, infatti, non appena si è coricato a letto ha avvertito sotto le coperte una presenza strana. Ancor prima di approfondire e di domandarsi di cosa si trattasse, Urtis ha iniziato a gridare e con tanto di coperte è letteralmente balzato dall’altro capo della stanza. A tranquillizzarlo la grassa risata dei coinquilini, che immediatamente gli hanno fatto capire si trattasse di una goliardata.

Neanche a farlo apposta, la reazione di Urtis allo scherzo dei suoi coinquilini è diventata virale. Stavolta non c’è stato spazio per le polemiche: lo scherzo è stato divertente, certamente non maleducato o eccessivo. Anche per questo il popolo del web ha colto di buon occhio la gag subita dal dottore, ripostando con tanto di meme la reazione di Urtis ormai fenomeno del web. C’è anche da dire che le luci erano ancora accese. Diverso, forse, sarebbe stato se lo scherzo fosse stato architettato di notte, a luci spente.

Nonostante la tarda ora, tutti i ragazzi in camera erano ancora svegli: anche per questo Giacomo Urtis si è subito reso conto che quello nel suo letto fosse un topolino finto, anche se questo non è riuscito a tranquillizzarlo più di tanto. Il chirurgo non ha paura degli aghi e dei bisturi, ma dei topolini sì: ora ne abbiamo la conferma anche noi!